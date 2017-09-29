Сергей Фурсенко: "Манчини проводит грамотную ротацию"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) поздравил команду с победой. Фурсенко отметил, что любой состав команды показывает атакующий футбол.

– Команда грамотно сыграла в атаке и строго в обороне, – сказал во флеш-интервью Фурсенко. – Поздравляю команду с победой, шесть очков в двух матчах – идеальный результат. Манчини проводит грамотную ротацию. Любой состав нашей команды играет в атакующий и результативный футбол.

Мы с самого начала исповедовали стратегию о том, что зрелищный футбол приведет болельщиков на стадион, и они будут оставаться с нами, если поддерживать определенный темп. Зрители остаются с нами, они наградили нас аплодисментами, активной поддержкой, и мы все – одна команда.

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"