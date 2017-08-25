Сергей Фурсенко: "Лига Европы для "Зенита" - ценный турнир"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" заявил, что клуб ставит перед главным тренером Роберто Манчини максимальные задачи в Лиге Европы. Напомним, что в квартете L петербургский клуб встретится с такими командами, как "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар".

– Какая в целом задача стоит перед Роберто Манчини в Лиге Европы?

– Стараемся ставить максимальные цели, – сказали Фурсенко. – Для нас это ценный турнир, в котором мы можем показать свою игру. Сейчас идет формирование команды, футболисты сыгрываются. Через матчи это проще делать.

– Давайте вернемся ко встрече с "Утрехтом". По ходу нее не возникало чувство тревоги за итоговый результат?

– Конечно, было волнительно. Но мы всегда верим. И когда Кокорин забил второй мяч, все встало на свои места.

Сергей Фурсенко: "Соперники сильные. Но "Зенит" должен выходить из группы"