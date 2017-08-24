Сергей Фурсенко: "Кокорин - не спаситель "Зенита", он просто выполняет свою работу"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после победы над "Утрехтом" (2:0 д.в.) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы остался доволен выступление форварда Александра Кокорина. Напомним, что 26-летний форвард оформил дубль в этой встрече, который позволил команде пройти в групповой турнир Лиги.

– Все в нашей команде без исключения старались в матче с "Утрехтом", но Александр Кокорин, конечно, просто красавец! – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Кокорин – не спаситель "Зенита", он просто выполняет свою работу на пять баллов. У нас была вера, что мы пройдем "Утрехт", и это самое главное.

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"