Сергей Фурсенко: "Да, Кокорин лучший футболист России прямо сейчас"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко во флеш-интервью после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (5:0) похвалил команду за игру. Также он отметил Артема Дзюбу, забившего в этой встрече свой первый гол в нынешнем сезоне.

– Эмоции переполняют, – сказал Фурсенко. – Самые главные связаны с тем, что команда показала тот футбол, который мы и обещали – быстрый и комбинационный. "Вардар", конечно, тоже старался играть в открытый футбол. Но мы забили сразу же два и поддерживали темп до конца матча.

– Кокорин – лучший футболист России прямо сейчас?

– Да, я в этом уверен. Манчини обещал, что они 35 голов забьют за сезон. Сейчас и Дзюба начал подтягиваться. Я всегда говорил, что Артем – игрок основного состава.

Трансляция матча "Вардар" - "Зенит" //

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