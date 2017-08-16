Сергей Фурсенко: "Адвокат очень много сделал для России"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после поражения команды от "Утрехта" (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы рассказал о встрече с бывшим наставником петербургского клуба Диком Адвокатом во время матча. Также руководитель отметил, что в команде еще возможны трансферы.

– Результат сегодня не тот, которого мы нам хотелось, но какой-то позитив можно извлечь?

– Футбол есть футбол, – сказал Фурсенко. – Не хочу говорить штампами, но без поражений не бывает побед. Играли слишком академично, медленно. На фоне усталости через два дня на третий очень сложно играть, тем более с такой неуступчивой, очень плотной командой. Надо сделать выводы и идти вперед. Здесь была бешеная поддержка публики. У нас будет больше. Мы обязаны порадовать наших болельщиков. Верю, что будет полный стадион. Нечего отчаиваться. Вперед! Лучше было бы забить, но 1:0 – это такой счет, никакой.

– О чем говорили с Адвокатом? Что-то он подсказал о сопернике?

– Есть корпоративная этика, поэтому он ничего не подсказывал. Мы побеседовали как хорошие друзья, попили вместе кофе. Он, конечно, удивительный человек и очень большой профессионал. Адвокат очень много сделал для России. Наши отношения всегда были хорошие. Сейчас они только укрепились.

– Насколько большая разница для команды эти 48 очков в подготовке, учитывая, что "Утрехт" провел свой последний матч в пятницу, а вы в воскресенье?

– Это громадная разница, потому что два дня восстановления – это очень много. Разница большая, но оправдывать себя не стоит. Мы все равно должны выиграть у "Утрехта". Повторюсь, играли слишком академично. И даже те лидеры, которые у нас есть, были не очень быстры.

– Трансферы ожидаются?

– Ожидаются.