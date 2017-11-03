Сергей Даду: "Ожидал от "Локомотива" большего в матче с "Шерифом"

Бывший нападающий "Шерифа" и ЦСКА Сергей Даду отметил, что ждал большего от "Локомотива" в матче 4-го тура Лиги Европы против молдавской команды (1:2). Он выделил в составе клуба из Тирасполя нападающего Зиги Бадибангу, который забил один из голов в ворота железнодорожников.

- Честно говоря, я ожидал от "Локомотива" большего, – начал Даду. – И в выездном, и в домашнем матче железнодорожники повели, а потом расслабились. Но будем честными: "Шериф" тоже начал достаточно агрессивно. Они не ожидали, что гости могут так играть. Москвичи встали в небольшой ступор на пять-десять минут, но потом стали навязывать свой футбол, забили. Но все видели, как все в итоге закончилось.

- Верите, что "Локомотив" сейчас идет на первом месте в чемпионате России?

- Нельзя судить о силе москвичей по матчам в Лиге Европы. Я смотрел игры с "Зенитом" и "Краснодаром". "Локомотив" в них выглядел совсем по-другому. Нельзя говорить, что ребята не хотели, что не было желания. Есть такие команды, с которыми ничего не получается, есть нападающие, которые забивают только одному клубу. Видимо, для железнодорожников такой командой стал "Шериф".

- Очень хорошо в матче смотрелся нападающий "Шерифа" Бадибанга. Он – звезда команды?

- Это очень хороший форвард, быстрый. В играх с "Локомотивом" он продемонстрировал потрясающую самоотдачу, отрабатывал в обороне. Нападающий и стал ключевым залогом успеха. Бельгиец забил и дома, и в гостях. Теперь железнодорожники – его главный клиент. (Павел ГУРЕВИЧ)