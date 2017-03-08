Сергей Балахнин: "Слова Моуринью не удивительны. Он не видел таких полей"

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказал свое мнение о словах наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Португалец остался недоволен качеством газона на стадионе "Олимп-2", на котором завтра пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" – "МЮ".

– Думаю, в словах Моуринью нет ничего удивительного. Понятно, что он не видел таких полей, – сказал Балахнин. – А для нас поле в Ростове одно из лучших в стране.

– Вы считаете, на полях такого качества допустимо играть в еврокубках?

– Поскольку я сам ростовчанин, скажу, что допустимо. А если говорить серьезно, конечно, это неправильно. В 21-м веке можно содержать поле хорошего качества и это уже делается, как показывает пример "Краснодара". Понятно, что там особые условия. Но у того же "Локомотива", например, отличный газон. Сейчас все видели, что у ЦСКА неплохое поле. Я надеюсь, у нас тоже скоро стадион построится и будет совсем другое дело.

– Такой газон дает преимущество "Ростову"?

– Нет. "Ростов" тоже играет в быструю атаку, которая в таких условиях может замедляться, может быть плохое техническое исполнение передач. Поле может повлиять и на игру "Ростова" тоже. Хотя обе команды будут находиться в равных условиях. Думаю, футбол на таком поле будет немного не того качества, как хотелось бы видеть. Я не говорю о каком-то настрое, морально-волевых качествах, а о техническом исполнении. Футбол не будет так смотреться в исполнении обеих команд. Для "Ростова" тоже важно хорошее поле, быстрые передачи, которые они будут пытаться использовать. Поэтому не скажу, что это плюс, для российской команды.

– У "Ростова" есть шансы хотя бы на ничью в этом матче?

– Безусловно. Почему нет? Была же обыграна "Бавария"? Дома шансы всегда есть. Да и потом нельзя сказать, что "Манчестер", сейчас находится в самом соку. На данный момент команда всего лишь шестая в английской премьер-лиги. Поэтому я считаю, что у "Ростова" есть хорошие шансы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)