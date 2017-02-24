Сергей Балахнин: "Ростов" превзошел все ожидания, осталось "МЮ" положить на лопатки"

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин выразил мнение, что команда сможет пройти "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы.

- Конечно, Бердыев что-то противопоставит Моуринью, "Манчестер Юнайтед" будет непросто, учитывая, как сейчас выглядит "Ростов", - цитирует ТАСС Балахнина. - В этом евросезоне дончане превзошли все ожидания, осталось английский клуб положить на лопатки. Это будут очень интересные игры, у нас есть преимущество в мотивации, потому что играть с "Манчестером" почетно, интересно, поэтому ростовские футболисты будут очень мотивированы, и это большой плюс. Понятно, что игроки "Манчестера" превосходят соперника по уровню мастерства, но ничего страшного.

Сейчас в Англии самый разгар чемпионата, "МЮ" набрал хорошую форму, показывает интересную игру, им хочется это продолжить. И, как я понимаю, чемпионат является для них приоритетом. Возможно, что это скажется на игре против "Ростова".

Моуринью и Бердыев - абсолютно разные люди по своей интенсивности, по подходу к футболу, они представители разных футбольных философий, сравнения здесь неуместны. У Бердыева результата добиваются не отдельные игроки, а вся команда. Это доказывает тот факт, что футболисты, которые ушли из команды Бердыева, проявляли себя в меньшей степени. Он ставит на командную игру, на дисциплину, выполнение игровых задач, уникальных для конкретной игры и конкретного соперника.

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