Сергей Андреев: "Зарплата зенитовца в несколько раз выше бюджета "Вардара"

Бывший нападающий СКА и сборной СССР, экс-наставник "Ростсельмаша" и македонского "Вардара" прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Напомним, что "Зенит" попал в группу L с командами "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар". Соперниками "Локо" по группе F стали "Копенгаген", "Шериф" и "Злин".

– Группа "Зениту" попалась очень хорошая и проходимая, – заявил Андреев. – "Вардар" я тренировал два года назад, и их уровень не поддается сравнению. – Зарплата любого зенитовца в несколько раз выше бюджета "Вардара". Бороться за первое место петербуржцы будут с "Реал Сосьедад" и без сомнений выйдут в плей-офф, "Русенборг" последний раз смотрел со "Спартаком".

– "Локомотиву" попался "Копенгаген", выбивший македонцев из Лиги чемпионов.

– Частица сердца осталась в Македонии – стали чемпионами страны, хорошие отношения остались с владельцем, который родом из Ростова-на-Дону. Следил за онлайн-трансляцией ответного матча с "Копенгагеном", когда македонцы пропустили два гола от десятерых. Непонятно, почему не смогли перестроиться и удержать счет.

– Накануне преимущество удержала "Црвена Звезда", несмотря на забитый "Краснодаром" спорный пенальти.

– Неоднозначный одиннадцатиметровый. По игре было видно, что краснодарцы не забьют. Момент потом был у Гранквиста, и могли сравнять счет.

– Стоит ли ожидать сюрпризов от "Шерифа" и "Злина"?

– У них значительно меньше еврокубкового опыта. Тем не менее, любая команда может наказать за недооценку, поэтому нужно относиться с уважением, но не бояться. Понятно, что у железнодорожников и "Реал Сосьедад" намного больше мастерства, и должны выходить из группы. (Евгений БЕЛОУСОВ)