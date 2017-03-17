Сергей Андреев: "Ростов" выглядел убедительнее "Манчестер Юнайтед" во втором тайме"

Бывший нападающий и тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев подчеркнул, что результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" (0:1) является закономерным. По его словам, во втором тайме ростовчане выглядели убедительнее манкунианцев.

- В первом тайме наша команда даже ни разу не дошла до чужой штрафной. Здесь все понятно… А во втором, на мой взгляд, "МЮ" подустал. Не забывайте про изматывающую игру с "Челси". Так что "Ростов", конечно, выглядел убедительнее.

- И даже имел моменты.

- Все сейчас вспоминают этот удар Нобоа на последней минуте со штрафного. Но раньше - в наше время, когда вратарь брал такие мячи, ему говорили - это прыжок для газеты "Советский гудок".

- Не сложный для вратаря удар?

- Да. Голкипер его явно брал. Вот момент у Бухарова был гораздо интереснее. Как он сложился, продавил, пробил! Вот это шанс! А удар Нобоа… Вратарь мог ловить даже тот мяч. Потом, кстати, был еще момент, когда тот же Бухаров откатил Полозу.

- Результат закономерен?

- "Ростов" смотрелся очень неплохо. Но, наверное, счет все-таки закономерен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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