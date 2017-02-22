17:11 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Сергей Андреев: "Если в "Ростове" уверен на 300 процентов, то "Краснодару" будет тяжело"

0
0
0
0

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев высказал мнение, что "Краснодару" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" будет очень тяжело. В первом матче россияне одержали победу со счетом 1:0. Ответная встреча состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

- "Фенербахче" – достаточно сильная команда, – сказал Андреев. – Это один из элитных клубов Турции. Конечно, россияне попытаются что-то сделать, но "Краснодару" будет очень тяжело. Сложно говорить о том, кто именно одержит победу, не стану даже предсказывать. Если в "Ростове" я уверен на триста процентов, то здесь... В Турции легко не бывает никому. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ