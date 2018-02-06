Сербский журналист: "ЦСКА - фаворит в противостоянии с "Црвеной Звздой"

Известный сербский журналист Иван Цветкович в интервью "СЭ" отметил, что ЦСКА является фаворитом матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". Также он отметил, что УЕФА принял правильное решение, разрешив фанатам посетить игру.

– Конечно, в Белграде эйфория. Здорово, что матч пройдет при зрителях. УЕФА принял верное решение. Игра получится зрелищной. Известно, что болельщики – 12-й игрок "Црвены Звезды". Фанаты обеспечивают сумасшедшую поддержку, – заметил Цветкович.

– В России это решение УЕФА считают не совсем справедливым. До игры остается неделя, и теперь не все фанаты армейцев смогут прилететь.

– Вы знаете, если команда действительно сильная, она не будет пенять на количество людей на трибунах. Например, сборная Германии на чемпионате мира в Бразилии разгромила хозяев турнира в полуфинале. Понятно, что болельщиков бразильцев было гораздо больше, но, как говорится, счет на табло.

– Кто фаворит в этом противостоянии?

– ЦСКА. В чисто футбольном плане команда из России выглядит, конечно, сильнее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

В Белграде ждут болельщиков ЦСКА. И "Спартака"