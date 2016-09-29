23:59 29 сентября | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Сент-Этьен" спасся в матче с "Андерлехтом" на последней минуте

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Бельгийский "Андерлехт" сыграл вничью со "Сент-Этьеном" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч, который состоялся во Франции, завершился вничью со счетом 1:1. Французы спасли матч на последней минуте. В другом матче группы "Майнц" одолел "Габалу".

Лига Европы

Групповой турнир

Группа С

"Сент-Этьен" (Франция) – "Андерлехт" (Бельгия) – 1:1 (0:0)

Голы: Тилеманс, 62 – с пенальти (0:1). Ру, 90+4 (1:1).

"Сент-Этьен": Мулен, Малькюи, Карамоко, Лакруа, Клеман (Корнье, 86), Дабо (Таннан, 77), Амума, Пажо (Седерлунд, 76), Верету, Монне-Паке, Ру.

"Андерлехт": Руф, Найтинк, Мбодж, Спаич, Станчу (Диего Капель, 82), Ачеампонг, Дендонкер, Тилеманс, Кипчу, Теодорчик (Харбауи, 69), Ханни (Баджи, 75).

Предупреждения: Найтинк, 5. Теодорчик, 58.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

29 сентября. Сент-Этьен. Стадион "Stade Geoffroy-Guichard".

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samsam

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