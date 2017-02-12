"Сент-Этьен" перед игрой с "МЮ" разгромил "Лорьян"

"Сент-Этьен" переиграл "Лорьян" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции. "Зеленые" отправили в ворота соперника четыри безответных гола. Отметим, что следующим соперником подопечных Кристофа Гальтье будет "Манчестер Юнайтед", с которым французской команде предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

По итогам сегодняшнего матча "Сент-Этьен" остался на 5-й строчке в турнирной таблице, а "Лорьян" - на 20-й.

Чемпионат Франции

Лига 1

25-й тур

"Сент-Этьен" - "Лорьян" - 4:0 (2:0)

Голы: Перрен, 18 (1:0). Верету, 20 (2:0). Амума, 58 (3:0). Жоржинью, 90+2 (4:0)