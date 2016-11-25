"Сент-Этьен" отстоял нулевую ничью с "Майнцем" и вышел в плей-офф Лиги Европы

"Сент-Этьен" вышел в 1/16 финала Лиги Европы. В матче 5-го тура группового турнира французский клуб сыграл вничью с "Майнцем" - 0:0 - и сохранил трехочковый отрыв от немцев. Теперь даже если "Майнц" догонит "Сент-Этьен" по очкам, то уступит по личным встречам за счет гола на выезде (1:1).

Ранее из группы C в плей-офф пробился "Андерлехт".

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа C

"Сент-Этьен" (Франция) - "Майнц" (Германия) - 0:0

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Полома, Погба, Сельнес, Верету (Лакруа, 90+2), Монне-Паке (Норден, 59), Севе, Ру (Пажо, 83), Таннан.

"Майнц": Лессль, Балогун, Брозински, Белль, Бюссманн (Хайро, 83), Юнус Малли, Озтунали, Рамалью (Фрай, 65), Гбамен (Зейдель, 83), Кордоба, Онисиво.

Предупреждения: Балогун, 16. Онисиво, 22. Перрен, 35. Брозински, 65. Озтунали, 88. Юнус Малли, 90+1. Верету, 90+2.

Судья: Нейхейс (Голландия).