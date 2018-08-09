Сенсация в Минске! "Зенит" пропустил четыре безответных мяча от "Динамо"

"Зенит" на выезде потерпел разгромное поражение от минского "Динамо" (0:4) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Победу белорусскому клубу принесли два гола Уроша Николича, а также точные удары Владимира Хващинского и Нино Галовича.

Отметим, что главный тренер питерцев Сергей Семак по ходу матча заменил всех трех аргентинских легионеров – в перерыве вместо Эмилиано Ригони и Себастьяна Дриусси на поле вышли Александр Ерохин и Антон Заболотный. Во втором тайме Магомед Оздоев сменил Матиаса Краневиттера.

В составе победителей на 83-й минуте в игру вступил старший сын главного тренера минчан Сергея Гуренко – Артем Гуренко.

Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Первый матч

"Динамо" Мн (Белоруссия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 4:0 (3:0)

Голы: Николич, 12 (1:0). Хващинский, 32 (2:0). Галович, 41 (3:0). Николич, 66 (4:0).

"Динамо" Мн: Горбунов, Бегунов, Швецов, Галович, Роша, Хващинский (Капленко, 61), Яхая, Корзун, Николич (Макась, 79), Шитов, Иванов (Гуренко, 83).

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин, Краневиттер (Оздоев, 82), Кузяев, Эрнани, Ригони (Ерохин, 46), Шатов, Дриусси (Заболотный, 46).

Предупреждения: Бегунов, 34. Мевля, 45+2. Кузяев, 71. Швецов, 88. Шитов, 90+3.

Судья: Папапетру (Греция).

9 августа. Минск. Стадион "Динамо".