Семин готов "парковать автобус" в Мадриде, если придется

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не исключил возможность использования оборонительной тактики на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико", передает из Мадрида спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. В качестве примера он привел игру "Челси" в матчах с "Барселоной" в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2011/12.

- Иной раз будем парковать автобус, иной раз не будем, - сказал Семин. - Помните, какой автобус "Челси" запаковал в матче с "Барселоной"? Это часть футбола.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде завтра, 8 марта. Начало игры – 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится в Москве 15 марта.