Семин готов "парковать автобус" в Мадриде, если придется

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не исключил возможность использования оборонительной тактики на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико", передает из Мадрида спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. В качестве примера он привел игру "Челси" в матчах с "Барселоной" в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2011/12.
- Иной раз будем парковать автобус, иной раз не будем, - сказал Семин. - Помните, какой автобус "Челси" запаковал в матче с "Барселоной"? Это часть футбола.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде завтра, 8 марта. Начало игры – 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится в Москве 15 марта.
Wild Weasel
Вот Сёмин, ай да хитрец! Не хочет играть на победу и получить 0:7... Ну получит 0:3! Всё равно шансов пройти Атлетико нет ((((((
23:53 7 марта
Felix BARSA
Удачи, ПАЛЫЧ!!!
20:52 7 марта
эд.гар
Зная Ю.П. более 25 лет, ощущаю некоторое лукавство. Локо будет играть на контратаках. Он и в чемпионате так играет. Лишь бы не ввязались в обоюдоострый футбол. В этом случае Гризманн и Торес сделают из Локо отбивную.
20:39 7 марта