21:27 | Футбол — Лига Европы

Семак рассказал о травмированных игроках "Зенита"

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Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии" заявил, что в его команде присутствует большое количество травмированных игроков.

Последняя игра отняла много сил, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - Усугубилась травма у Паредеса, травмирован Дзюба. Ерохин получил травму. Из тех, кто еще не прилетел, - Иванович. Все остальные готовятся к игре.

Кардинально другой состав на матч со "Славией"? Думаю, мы его увидим. Количество травмированных большое. Кто-то из тех, кто мало играл, тоже выйдет в старте. Есть еще время, посмотрим. Но состав будет существенно отличаться от последней игры.

"Зенит" занимает 1-е место в группе С. Петербургский клуб досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы. 

Славия Пр - Зенит

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-12-12-sergey-semak-futbolisty-khotyat-pobezhdat-vsegda.htm

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