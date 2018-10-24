Семак рассказал о самочувствии травмированных игроков

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги Европы против "Бордо" рассказал о состоянии травмированных игроков и поделился мнением о предстоящем сопернике.

- Как себя чувствуют травмированные игроки - Ерохин, Смольников, Кузяев? - вопрос Семаку.

- По Смольникову большой вопрос. Скорее всего, он не сыграет. Ерохин и Кузяев имеют небольшие проблемы, но, думаю, смогут принять участие в игре. Главное - не усугубить их состояние. Мы обсудим с медицинским штабом, насколько они готовы.

- Что скажете о нынешнем "Бордо"?

- Французский чемпионат сложный. Много физической работы, там качественные и индивидуально сильные игроки. "Бордо" любит контратаковать, у них много быстрых футболистов с хорошей техникой. Это неуступчивая команда с компактной обороной. Готовимся к матчу, приложим все усилия, чтобы добиться нужного результата. (Егор Бычков, Артем Рябовол)

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