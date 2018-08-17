Семак ответил на слова Лукашенко о "ползающих на четвереньках зенитовцах"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после разгромной победы над минским "Динамо" (8:1 - доп. время) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Петербургский клуб стал вторым в истории, который прошел в следующий раунд еврокубка после поражения со счетом 0:4 в первой игре.
- Всех нас задели слова, что мы ползали на карачках. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры, - сказал Семак в эфире телеканала "Матч ТВ". - Поэтому спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает.
Лукашенко после победы "Динамо" над "Зенитом" (4:0) в первом матче заявил, некоторые игроки российского клуба ходили на четвереньках. Также он говорил, что футболисты минчан прилично повозили соперника.
Ранее форвард "Зенита" Артем Дзюба ответил Лукашенко на слова о "распальцовке" "Зенита".