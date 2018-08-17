07:55 | Футбол — Лига Европы

Семак ответил на слова Лукашенко о "ползающих на четвереньках зенитовцах"

Главный тренер "Зенита" Сергей СЕМАК. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Главный тренер "Зенита" Сергей СЕМАК. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после разгромной победы над минским "Динамо" (8:1 - доп. время) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко

Петербургский клуб стал вторым в истории, который прошел в следующий раунд еврокубка после поражения со счетом 0:4 в первой игре.

- Всех нас задели слова, что мы ползали на карачках. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры, - сказал Семак в эфире телеканала "Матч ТВ". - Поэтому спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает.

Лукашенко после победы "Динамо" над "Зенитом" (4:0) в первом матче заявил, некоторые игроки российского клуба ходили на четвереньках. Также он говорил, что футболисты минчан прилично повозили соперника.

Ранее форвард "Зенита" Артем Дзюба ответил Лукашенко на слова о "распальцовке" "Зенита".

"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Видео всех голов!

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