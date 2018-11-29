Семак объяснил тактику на игру с "Копенгагеном"

Сергей Семак на пресс-конференции после победы над "Копенгагеном" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0) отметил, что схема с тремя защитниками была выбрана вынужденно, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- После "Шальке" вы говорили, что не собираетесь делать схему с тремя защитниками базовой. Вы этими словами пытались запутать соперников, как Карпина перед "Ростовом"?

- Мы выбрали эту схему, потому что ничего не изменилось по части отсутствующих игроков. У Нету дисквалификация, Смольников и Маммана травмированы. У нас не было четырех защитников в распоряжении.

- Почему вы не поставили Набиуллина слева, а Анюкова справа?

- Подобную схему в четыре защитника сложно назвать атакующей с точки зрения работы флангов.

- По сравнению с матчем против "Ростова", вы поменяли флангами Кузяева с Маком. Почему?

- Мы играли с командой, которая использует четырех защитников. А в данном случае им было легче обыгрывать соперников под сильную ногу. К тому же, на правом фланге играл Сков, и мы решили переместить Ерохина и Кузяева на его бровку. Сков много забивает, у него хорошо поставлен удар, хорошо смещается в центр.

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