Семак – о трансферах: "Понимаю, куда надо двигаться "Зениту". Надеюсь, руководство солидарно со мной"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над минским "Динамо" (8:1 д.в.) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что Антон Заболотный способен играть не только на позиции центрального нападающего. Форвард вышел на поле на 59-й минуте, заменив Эльмира Набиуллина. За отведенное время он отметился одной голевой передачей.

– Впервые вместе сыграли Заболотный и Дзюба. Как они вам?

– Будем смотреть за ними. Надо смотреть на соперников, на состояние игроков. Это хороший вариант. У Заболотного есть качества, которые позволяют ему играть не только на острие, но и в стороне. Будем работать.

– В каком состоянии игроки после матча?

– Это был огромный эмоциональный выплеск. Будем смотреть и решать проблему. Как все сложится, я не знаю, но будем делать все , чтобы ребята подготовились к следующему матчу.

– Как эта победа повлияет на трансферный политику?

– Сложный вопрос. Я понимаю, куда нам надо двигаться. Надеюсь, руководство тоже понимает и солидарно со мной. Правда, у нас осталось мало времени до окончания трансферного окна. (Гоша ЧЕРНОВ)