11:06 | Футбол — Лига Европы

Семак - о красотах Норвегии: ""Мы приехали сюда не пейзажами любоваться, а выполнять работу"


Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак заявил, что футболисты петербургской команды ценят красоты Норвегии, но не будут отвлекаться на пейзажи. Сине-бело голубые в четверг сыграют в норвежском Мольде с одноименным клубом в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

- Мы приехали сюда не пейзажами любоваться, а выполнять работу и не отвлекаться на красоту, которая нас окружает. Но мы ее ценим, - приводит пресс-служба слова Семака.

Напомним, в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" обыграл "Мольде" со счетом 3:1.

Все о Лиге Европы - здесь

Мольде - Зенит

 

К комментариям
1
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита" и "Уфы"
Материалы других СМИ