Семак - о красотах Норвегии: ""Мы приехали сюда не пейзажами любоваться, а выполнять работу"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что футболисты петербургской команды ценят красоты Норвегии, но не будут отвлекаться на пейзажи. Сине-бело голубые в четверг сыграют в норвежском Мольде с одноименным клубом в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

- Мы приехали сюда не пейзажами любоваться, а выполнять работу и не отвлекаться на красоту, которая нас окружает. Но мы ее ценим, - приводит пресс-служба слова Семака.

Напомним, в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" обыграл "Мольде" со счетом 3:1.

Сергей Семак: "Мы приехали сюда не пейзажами любоваться, а выполнять работу и не отвлекаться на красоту, которая нас окружает. Но мы ее ценим"#МольдеЗенит pic.twitter.com/B9zx66NTp0 – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 30 августа 2018 г.

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