Семак назвал "Славию" сложным и неприятным соперником

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от игры второго тура группового турнира Лиги Европы со "Славией".

- Нам необходимо побеждать в каждом конкретном матче. Это, конечно же, не матчи на вылет, где ответственность возрастает, однако победить очень важно, - сказал Семак в эфире телеканала "Матч ТВ". - Соперник сложный, неприятный, с которым придется побороться. Хочется победить на своем поле, что мы и попытаемся сделать.

"Зенит" – "Славия": Лига Европы, 2-й тур, 4 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)