18:46 | Футбол — Лига Европы

Семак назвал сильные стороны "Мольде"


Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак заявил, что "Мольде" обладает хорошим атакующим потенциалом. Сегодня петербуржцы сыграют с норвежским клубом в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы

- Мы выбираем состав в зависимости от соперника, нашего графика и состояния игроков, - сказал Семак в эфире канала "Матч ТВ". - "Мольде" - сбалансированная команда, которая очень хорошо атакует флангами, контролирует мяч, а также выбегает в быстрые атаки. Все это мы должны учитывать.

"Зенит" – "Мольде", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому ​времени

Зенит - Мольде

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