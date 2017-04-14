Семь человек пострадали и 12 задержаны в результате беспорядков в Лионе

Семь человек пострадали и 12 были арестованы в результате беспорядков в Лионе, информирует радиостанция BFMTV. Инцидент произошел перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы "Лион" – "Бешикташ" (2:1). Трое полицейских и двое жандармов получили легкие ранения. Двое болельщиков были доставлены в больницу с ожогами.

Напомним, пере началом встречи большое число поклонников французского клуба выбежало на поле. Болельщики были вынуждены пойти на такой шаг, поскольку их сектор атаковали и забрасывали петардами фанаты "Бешикташа".