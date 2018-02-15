"Селтик" представил обложку программки к матчу с "Зенитом" со старым логотипом гостей

"Селтик" в своем Твиттере опубликовал обложку программки к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита". На рисунке, стилизованном под комиксы, игроки шотландской и российской команд бегут к трофею, разыгрываемому в турнире. Изображение разделено на две части - за спиной игрока "Селтика" нарисована Конная статуя герцога Веллингтонского, а за футболистом "Зенита" - Спас на Крови.

Отметим, что художники клуба из Глазго при создании обложки использовали старый логотип "Зенита", который украшал футболки питерцев с 1998 по 2013 год.

Напомним, матч против "Селтика" станет для "Зенита" первой официальной игрой в 2018 году. Встреча состоится сегодня, 15 февраля, и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 22 февраля.