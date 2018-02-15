14:06 | Футбол — Лига Европы

"Селтик" представил обложку программки к матчу с "Зенитом" со старым логотипом гостей

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"Селтик" в своем Твиттере опубликовал обложку программки к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита". На рисунке, стилизованном под комиксы, игроки шотландской и российской команд бегут к трофею, разыгрываемому в турнире. Изображение разделено на две части - за спиной игрока "Селтика" нарисована Конная статуя герцога Веллингтонского, а за футболистом "Зенита" - Спас на Крови.

Отметим, что художники клуба из Глазго при создании обложки использовали старый логотип "Зенита", который украшал футболки питерцев с 1998 по 2013 год.

Напомним, матч против "Селтика" станет для "Зенита" первой официальной игрой в 2018 году. Встреча состоится сегодня, 15 февраля, и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 22 февраля.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Митяй Антибомж

Это говорит о том, что политпроект в Европе никому не интересен. Никому нет дела до его логотипа.

15:13

Ю.Ю.

СереХа ============= Зенит на фоне Москвы. Лал _________________ Где ты за спиной футболёра деревню увидел?

14:27

СереХа

Зенит на фоне Москвы. Лал

14:22

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