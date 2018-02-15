"Селтик" представил обложку программки к матчу с "Зенитом" со старым логотипом гостей

"Селтик" в своем Твиттере опубликовал обложку программки к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита". На рисунке, стилизованном под комиксы, игроки шотландской и российской команд бегут к трофею, разыгрываемому в турнире. Изображение разделено на две части - за спиной игрока "Селтика" нарисована Конная статуя герцога Веллингтонского, а за футболистом "Зенита" - Спас на Крови.
Отметим, что художники клуба из Глазго при создании обложки использовали старый логотип "Зенита", который украшал футболки питерцев с 1998 по 2013 год.
Напомним, матч против "Селтика" станет для "Зенита" первой официальной игрой в 2018 году. Встреча состоится сегодня, 15 февраля, и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 22 февраля.
The #CELZEN match programme is a special one! 👌– Celtic Football Club (@CelticFC) 15 февраля 2018 г.
Pick up your copy at the #CelticFC Superstore, Argyle street store or at Paradise tonight. #UEL pic.twitter.com/HThqcehoOc
Митяй Антибомж
Это говорит о том, что политпроект в Европе никому не интересен. Никому нет дела до его логотипа.
15:13
Ю.Ю.
СереХа ============= Зенит на фоне Москвы. Лал _________________ Где ты за спиной футболёра деревню увидел?
14:27
СереХа
Зенит на фоне Москвы. Лал
14:22