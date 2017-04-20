"Сельта" сыграла вничью с "Генком" и вышла в полуфинал Лиги Европы

"Сельта" сыграла вничью с "Генком" (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Благодаря этому результату испанский клуб выиграл серию со счетом 4:3 по сумме двух встреч и прошел в полуфинал турнира.

В составе "Сельты" отличился Пионе Систо, у бельгийцев мяч забил Леандро Троссар. Напомним, что в пятницу в 14.00 по московскому времени состоится жеребьевка полуфинальных матчей.

Лига Европы

1/4 финала

Ответный матч

"Генк" (Бельгия) – "Сельта" (Испания) – 1:1 (0:0)

Голы: Систо, 63 (0:1). Троссар, 67 (1:1).

"Генк":Райан, Уронен, Брабец (Девас, 81), Колли, Кастань, Буффел (Боэтиус, 72), Посуэло, Малиновский (Схрейверс, 72), Берге, Саматта, Троссар.

"Сельта": Альварес, Кабраль, Фонтас, Мальо, Хонни Кастро, Васс (Хосабед Санчес, 80), Эрнандес, Радойя, Систо, Аспас, Гвидетти (Бовю, 42. Ронкалья, 90+1).

Предупреждения: Девас, 88. Мальо, 90. Эрнандес, 90. Хонни Кастро, 90.

Судья: Коллам (Шотландия).

20 апреля. Генк. Стадион Luminus Arena.

Первый матч: 2:3