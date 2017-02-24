"Сельта" россиянам не проигрывает

Соперник "Краснодара" по 1/8 финала Лиги Европы "Сельта" дважды встречалась с российскими клубами в еврокубках. В финале Кубка Интертото-2000 испанцы благодаря двум голам в концовке матча добились выгодной для себя гостевой ничьей с "Зенитом", а в начале евровесны-2007, снова победив дома и сыграв вничью на выезде, переиграли "Спартак". (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи "Сельты" с российскими клубами в еврокубках
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
1-й матч
|
2-й матч
|
2000
|
КИ
|
Финал
|
Зенит
|
2:1 (д)
|
2:2 (г)
|
2006/07
|
КУ
|
1/16 финала
|
Спартак
|
1:1 (г)
|
2:1 (д)
Итого: +2=2-0, мячи 7-5.
МиГ66
Но Бердыев пока занимается с МЮ
17:37
Neuturungal
Сельта Краснодару под силу, но шансы пройти ее с такой игрой как против Фенербахче малы. Это команда быстрая, техничная и атлетичная, а чтобы переиграть ее тактически нужен Бердыев, а не Шалимов.
17:10