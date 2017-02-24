16:35 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Сельта" россиянам не проигрывает

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Соперник "Краснодара" по 1/8 финала Лиги Европы "Сельта" дважды встречалась с российскими клубами в еврокубках. В финале Кубка Интертото-2000 испанцы благодаря двум голам в концовке матча добились выгодной для себя гостевой ничьей с "Зенитом", а в начале евровесны-2007, снова победив дома и сыграв вничью на выезде, переиграли "Спартак". (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Сельты" с российскими клубами в еврокубках

Сезон

Турнир

Стадия

Соперник

1-й матч

2-й матч

2000

КИ

Финал

Зенит

2:1 (д)

2:2 (г)

2006/07

КУ

1/16 финала

Спартак

1:1 (г)

2:1 (д)

Итого: +2=2-0, мячи 7-5.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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МиГ66

Но Бердыев пока занимается с МЮ

17:37

Neuturungal

Сельта Краснодару под силу, но шансы пройти ее с такой игрой как против Фенербахче малы. Это команда быстрая, техничная и атлетичная, а чтобы переиграть ее тактически нужен Бердыев, а не Шалимов.

17:10

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