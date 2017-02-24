"Сельта" россиянам не проигрывает

Соперник "Краснодара" по 1/8 финала Лиги Европы "Сельта" дважды встречалась с российскими клубами в еврокубках. В финале Кубка Интертото-2000 испанцы благодаря двум голам в концовке матча добились выгодной для себя гостевой ничьей с "Зенитом", а в начале евровесны-2007, снова победив дома и сыграв вничью на выезде, переиграли "Спартак". (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Сельты" с российскими клубами в еврокубках

Сезон Турнир Стадия Соперник 1-й матч 2-й матч 2000 КИ Финал Зенит 2:1 (д) 2:2 (г) 2006/07 КУ 1/16 финала Спартак 1:1 (г) 2:1 (д)

Итого: +2=2-0, мячи 7-5.