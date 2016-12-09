"Сельта" победила "Панатинаикос" и вышла в плей-офф Лиги Европы

"Сельта" переиграла в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Панатинаикос" со счетом 2:0. Этот результат вывел испанскую команду в плей-офф со второго места. Гарантировавший себе первую строчку "Аякс" сыграл вничью со "Стандардом" – 1:1.

Лига Европы

Групповой турнир

6-й тур

Группа G

"Панатинаикос" (Греция) - "Сельта" (Испания) - 0:2 (0:1)

Голы: Гвидетти, 4 (0:1). Орельяна, 76 - с пенальти (0:2).

"Панатинаикос": Стил, Место, Иванов, Моледу, Хухумис, Вакасо, Вильяфаньес (Лето, 70), Зека, Мпоку, Лод (Кутрубис, 83), Ринальди (Ибарбо, 60).

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни, Васс (Диас, 63), Эрнандес, Радоя, Орельяна (Систо, 82), Гвидетти (Гомес, 90), Бонгонда.

Предупреждения: Лод, 34. Вакасо, 69.

Судья: Трейманис (Латвия).

Афины. Стадион "Apostolos Nikolaidis".

"Стандард" Л (Бельгия) - "Аякс" (Голландия) - 1:1 (0:1)

Голы: Эль-Гази, 27 (0:1). Раман, 85 (1:1).

"Стандард" Л: Юбер, Горе, Фьор (Эчиеджиле, 57), Шольц, Лаифис, Эйонг, Требель, Домпе (Раман, 57), Эдмилсон Жуниор (Бадибанга, 66), Са, Мбенза.

"Аякс": Бур, Дейкс, Ридевалд, Тете, де Лигт, Классен, Юнес (Дольберг, 66), ван де Бек, Нури (Зиеш, 79), Эль-Гази, Кассьерра.

Предупреждения: Тете, 42. Фьор, 51. Бур, 59. Требель, 78. де Лигт, 81.

Судья: Мэдден (Шотландия).

Льеж. Стадион "Maurice Dufrasne (Sclessin)".