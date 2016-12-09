"Сельта" победила "Панатинаикос" и вышла в плей-офф Лиги Европы

"Сельта" переиграла в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Панатинаикос" со счетом 2:0. Этот результат вывел испанскую команду в плей-офф со второго места. Гарантировавший себе первую строчку "Аякс" сыграл вничью со "Стандардом" – 1:1.
Лига Европы
Групповой турнир
6-й тур
Группа G
"Панатинаикос" (Греция) - "Сельта" (Испания) - 0:2 (0:1)
Голы: Гвидетти, 4 (0:1). Орельяна, 76 - с пенальти (0:2).
"Панатинаикос": Стил, Место, Иванов, Моледу, Хухумис, Вакасо, Вильяфаньес (Лето, 70), Зека, Мпоку, Лод (Кутрубис, 83), Ринальди (Ибарбо, 60).
"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни, Васс (Диас, 63), Эрнандес, Радоя, Орельяна (Систо, 82), Гвидетти (Гомес, 90), Бонгонда.
Предупреждения: Лод, 34. Вакасо, 69.
Судья: Трейманис (Латвия).
Афины. Стадион "Apostolos Nikolaidis".
"Стандард" Л (Бельгия) - "Аякс" (Голландия) - 1:1 (0:1)
Голы: Эль-Гази, 27 (0:1). Раман, 85 (1:1).
"Стандард" Л: Юбер, Горе, Фьор (Эчиеджиле, 57), Шольц, Лаифис, Эйонг, Требель, Домпе (Раман, 57), Эдмилсон Жуниор (Бадибанга, 66), Са, Мбенза.
"Аякс": Бур, Дейкс, Ридевалд, Тете, де Лигт, Классен, Юнес (Дольберг, 66), ван де Бек, Нури (Зиеш, 79), Эль-Гази, Кассьерра.
Предупреждения: Тете, 42. Фьор, 51. Бур, 59. Требель, 78. де Лигт, 81.
Судья: Мэдден (Шотландия).
Льеж. Стадион "Maurice Dufrasne (Sclessin)".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/