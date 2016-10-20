"Сельта" и "Аякс" победителя не выявили, "Стандард" и "Панатинаикос" сыграли вничью

"Сельта" на своем поле не смогла обыграть "Аякс" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы – 2:2. С таким же счетом завершился параллельный матч в группе G "Стандард" – "Панатинаикос".
"Аякс" набрал 7 очков и занимает первое место в группе. У "Сельты" 5 баллов. "Стандард" имеет в своем активе 2 очка, а "Панатинаикос" – 1.
Лига Европы
Групповой турнир
Группа G
"Сельта" (Испания) – "Аякс" (Голландия) – 2:2 (1:1)
Голы: Зиеш, 22 (0:1). Фонтас, 29 (1:1). Юнес, 71 (1:2). Орельяна, 82 (2:2).
"Сельта": Рубен Бланко, Ронкалья, Фонтас, Планас, Гомес, Эрнандес (Васс, 76), Радоя, Систо, Лемос (Орельяна, 63), Гвидетти (Росси, 73), Сенье.
"Аякс": Онана, Фиргефер, Фелтман, Санчес, Гудель, Классен, Юнес (Базур, 77), Зиеш (Кассьерра, 77), Синкгравен, Траоре, Дольберг.
Предупреждения: Санчес, 18. Гудель, 31. Фелтман, 31. Синкгравен, 57. Планас, 80. Базур, 90+2.
Судья: Кружляк (Словакия).
20 октября. Виго. Стадион "Balaidos".
"Стандард" (Бельгия) – "Панатинаикос" (Бельгия) – 2:2 (1:2)
Голы: Ибарбо, 12 (0:1). Ибарбо, 36 (0:2). Эдмилсон Жуниор, 45+1 - с пенальти (1:2). Бельфодиль, 82 (2:2).
"Стандард": Жилле, Андраде, Шольц, Лаифис, Фай, Доссеви (Мбенза, 63), Требель, Сиссе (Эйонг, 72), Эдмилсон Жуниор, Бельфодиль, Са.
"Панатинаикос": Стил, Самба (Иванов, 46), Хулт, Кулибали, Моледу, Кутрубис, Ледесма, Вильяфаньес, Зека (Мпоку, 78), Лето (Лод, 74), Ибарбо.
Предупреждения: Лето, 20. Самба, 22. Зека, 45+1. Вильяфаньес, 79. Требель, 85. Ледесма, 88.
Судья: Стефански (Польша).
20 октября. Льеж. Стадион "Maurice Dufrasne (Sclessin)".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/