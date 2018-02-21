Селихов не сыграл с "Атлетиком" из-за лишнего веса? Отвечает Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" подчеркнул, что выбор вратаря зависит исключительно от него, передает из Бильбао спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. В первой встрече в Москве красно-белые проиграли со счетом 1:3.

– "Атлетик" начинает фаворитом. Но мы приехали не на прогулку, а для того, чтобы перевернуть игру, – сказал Каррера.

– Говорят, что Селихов не играл в Москве из-за проблем с лишним весом. Как у него дела сейчас?

– Если бы отталкивался от веса, определяя состав, то даже не знаю, кто бы тогда играл. Селихов не играл просто потому, что я выбрал Реброва. Не надо писать все подряд.

- Вы уже решили, кто будет в воротах?

- Да. Но вам не скажу.

- А ошибки обороны? С ними как быть?

- Не ошибаются только те, кто сидит на лавке. В голах виноваты не только защитники, но и нападающие, и центральная линия.

Александр Селихов: "Худей за "Спартак"