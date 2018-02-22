Селихов и Ханни в старте "Спартака" на ответный матч с "Атлетиком"

Стал известен состав "Спартака" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". Место в воротах команды займет Александр Селихов. Голкипер пропустил первую игру в Москве (1:3). По информации "СЭ", причиной мог стать лишний вес игрока. Также впервые в стартовом составе "Спартака" появится новичок команды Софьян Ханни.
Полностью заявка красно-белых выглядит следующим образом: Селихов - Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров - Пашалич, Глушаков - Зобнин, Ханни, Промес - Луиз Адриану; запасные - Ребров, Кутепов, Фернанду, Самедов, Мельгарехо, Зе Луиш, Роша.
Матч "Атлетик" - "Спартак" начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
AKBI
Ну давайте, забейте шесть!!!
23:01 22 февраля
Бу-га-га!
"А вы, друзья, как не садитесь..."©)))
22:44 22 февраля
Brother Beyond
Главное, что Кутепов на лавке.
22:40 22 февраля
igogohruhru
Спартак - досвидания.
22:37 22 февраля
onlyspartak
Карера слил первый матч, серию уже не спасти.
22:23 22 февраля
Jean4
Все-таки Реброва и Кутёпу посадили на лавку. Жаль что уже поздно, слишком большой гандикап, тем более для такой команды как Спартак.
22:23 22 февраля
NoName
Фернандо? В запасе!?
22:19 22 февраля
Андрей Троцкийй
А толку?
22:18 22 февраля