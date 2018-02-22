22:01 22 февраля | Футбол — Лига Европы

Селихов и Ханни в старте "Спартака" на ответный матч с "Атлетиком"

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Стал известен состав "Спартака" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". Место в воротах команды займет Александр Селихов. Голкипер пропустил первую игру в Москве (1:3). По информации "СЭ", причиной мог стать лишний вес игрока. Также впервые в стартовом составе "Спартака" появится новичок команды Софьян Ханни.

Полностью заявка красно-белых выглядит следующим образом: Селихов - Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров - Пашалич, Глушаков - Зобнин, Ханни, Промес - Луиз Адриану; запасные - Ребров, Кутепов, Фернанду, Самедов, Мельгарехо, Зе Луиш, Роша.

Матч "Атлетик" - "Спартак" начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (8)
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AKBI

Ну давайте, забейте шесть!!!

23:01 22 февраля

Бу-га-га!

"А вы, друзья, как не садитесь..."©)))

22:44 22 февраля

Brother Beyond

Главное, что Кутепов на лавке.

22:40 22 февраля

igogohruhru

Спартак - досвидания.

22:37 22 февраля

onlyspartak

Карера слил первый матч, серию уже не спасти.

22:23 22 февраля

Jean4

Все-таки Реброва и Кутёпу посадили на лавку. Жаль что уже поздно, слишком большой гандикап, тем более для такой команды как Спартак.

22:23 22 февраля

NoName

Фернандо? В запасе!?

22:19 22 февраля

Андрей Троцкийй

А толку?

22:18 22 февраля

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