"Сегодня тренировка, завтра матч". "Спартак" готов к "Рейнджерс"

"Спартак" завершил подготовку к матчу 4-го тура Лиги Европы против "Рейнджерс".

- Сегодня тренировка, завтра матч с "Рейнджерс", - говорится в сообщении пресс-службы.

Игра состоится в четверг на "Открытие Арене". После трех туров "Спартак" занимает последнее место в группе G, имея в активе 2 очка. "Рейнджерс" с 5 баллами располагается на 1-й строчке.

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"Спартак" – "Рейнджерс": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 20.55 (мск)