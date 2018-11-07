21:15 | Футбол — Лига Европы

"Сегодня тренировка, завтра матч". "Спартак" готов к "Рейнджерс"

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"Спартак" завершил подготовку к матчу 4-го тура Лиги Европы против "Рейнджерс".

- Сегодня тренировка, завтра матч с "Рейнджерс", - говорится в сообщении пресс-службы.

Игра состоится в четверг на "Открытие Арене". После трех туров "Спартак" занимает последнее место в группе G, имея в активе 2 очка. "Рейнджерс" с 5 баллами располагается на 1-й строчке.

Спартак - Рейнджерс

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"Спартак" – "Рейнджерс": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 20.55 (мск)

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Дополнительная информация

https://spartak.com/videos/21116575/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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