Себастьян Дриусси: "В концовке очень нервничал на скамейке"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси после победы над "Утрехтом" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (2:0 в дополнительное время), отметил, что после того, как был заменен на 73-й минуте, изрядно поволновался. Также он выразил надежду, что начнет забивать.
– Я очень доволен. Других эмоций и не может быть. В концовке было очень нервно – я сидел на скамейке и не мог помочь команде.
– Что помешало вам забить при счете 1:0?
– Мне просто не повезло. Думаю, что все еще придет. Стараюсь мыслить позитивно. (Гоша ЧЕРНОВ)
unfan
Я к тому, что он может даже выпадать, хотя он он этого не делает чаще всего, но делать результат. Я хочу посмотреть на зенит в оптимальной форме и с налаженными игровыми связями.
23:39 24 августа
PiratDen
там просто был рикошет, повезло что вообще мяч пнул
23:35 24 августа
unfan
Шава ты ли это? ;)
23:34 24 августа