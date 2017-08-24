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23:30 24 августа | Футбол — Лига Европы

Себастьян Дриусси: "В концовке очень нервничал на скамейке"

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Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси после победы над "Утрехтом" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (2:0 в дополнительное время), отметил, что после того, как был заменен на 73-й минуте, изрядно поволновался. Также он выразил надежду, что начнет забивать.

– Я очень доволен. Других эмоций и не может быть. В концовке было очень нервно – я сидел на скамейке и не мог помочь команде.

– Что помешало вам забить при счете 1:0?

– Мне просто не повезло. Думаю, что все еще придет. Стараюсь мыслить позитивно. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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unfan

Я к тому, что он может даже выпадать, хотя он он этого не делает чаще всего, но делать результат. Я хочу посмотреть на зенит в оптимальной форме и с налаженными игровыми связями.

23:39 24 августа

PiratDen

там просто был рикошет, повезло что вообще мяч пнул

23:35 24 августа

unfan

Шава ты ли это? ;)

23:34 24 августа