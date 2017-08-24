Себастьян Дриусси: "В концовке очень нервничал на скамейке"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси после победы над "Утрехтом" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (2:0 в дополнительное время), отметил, что после того, как был заменен на 73-й минуте, изрядно поволновался. Также он выразил надежду, что начнет забивать.

– Я очень доволен. Других эмоций и не может быть. В концовке было очень нервно – я сидел на скамейке и не мог помочь команде.

– Что помешало вам забить при счете 1:0?

– Мне просто не повезло. Думаю, что все еще придет. Стараюсь мыслить позитивно. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"