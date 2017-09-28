Себастьян Дриусси: "У меня сейчас полоса неудач"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) подчеркнул, что у каждого форварда настает полоса неудач. На счету аргентинца три гола в 16 матчах за питерцев.

– У вас было сегодня несколько хороших моментов, но всякий раз не хватало совсем чуть-чуть. Думаете, невезение?

– Похоже на то. Каждому нападающему иногда приходится проходить через такую полосу неудач, но ничего страшного – нужно спокойно работать, улучшать свою игру каждый день, чтобы выйти из этой полосы как можно быстрее.

– Когда-нибудь играли против своего соотечественника и вратаря соперника, Херонимо Рульи?

– Нет, ни разу, но мне всегда приятно встречать аргентинцев на поле! (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"