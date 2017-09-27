Себастьян Дриусси: "Список L'Equipе? Лестно, но я намерен прогрессировать дальше"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что ожидает мощной поддержки болельщиков в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Реал Сосьедад". Также он отметил, что ему польстило, что L'Equipе включил его в число 50 лучших игроков мира.

– Вы попали в список пятидесяти лучших игроков мира, составленный L'Equipе. Следите за такими публикациями?

– Это лестно, но я в первую очередь обращаю внимание на работу на тренировках и самосовершенствование. Все зависит от меня – я намерен прогрессировать дальше.

– Все билеты на матч проданы. Ожидаете особой поддержки завтра?

– А меня это не удивляет. В последних матчах вы постоянно собираете невероятно большое количество болельщиков. Их поддержка нам здорово помогает. От игры с "Реалом Сосьедад" я ожидаю того же. Постараемся отблагодарить болельщиков за поддержку хорошей игрой. (Сергей ЯРЕМЕНКО)