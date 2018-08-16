Сборная России – о Дзюбе в матче против минского "Динамо": "А мог быть покер..."

Сборная России в Твиттере опубликовала шуточную видеозапись, посвященную игре нападающего национальной команды и "Зенита" Артема Дзюбы в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" (8:1 д.в.). В игре против белорусского клуба форвард оформил хет-трик, а также заработал пенальти, который реализовал Роберт Мак.

В ролике портрет Дзюбы подставлен вместо лиц мультипликационных супергероев. Она заканчивается фразой "Среди всех героев ты самый главный супер! Ты жжешь!"

"У Артема Дзюбы сегодня хет-трик, а мог бы быть и покер. Но главное, что российская команда идет дальше!", – говорится в подписи к видеозаписи.

В 4-м отборочном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Мольде". Первый матч состоится 23 августа, ответный 30-го числа. Жеребьевка группового турнира пройдет в Монако 31 августа.