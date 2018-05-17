Сауль Ньигес: "Атлетико" не прекращал верить в себя, несмотря на все проигранные финалы"

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес после финала Лиги Европы против "Марселя" (3:0) отметил, что команда всегда верила в свои силы, несмотря на два проигранных финала Лиги чемпионов. Также он пообещал устроить хорошие проводы форварду Фернандо Торресу, который в воскресенье проведет последний матч в составе "матрасников".

- Мы никогда не прекращали верить в себя, несмотря на все проигранные финалы, - приводит пресс-служба УЕФА слова Сауля. - Торрес заслужил это, и я надеюсь, что на "Метрополитано" мы устроим ему такие проводы, которых он достоин.