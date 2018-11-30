"Сарпсборг" с российским вратарем проиграл "Бешикташу", ведя 2:0 к 6-й минуте. Вагнер Лав забил гол

"Бешикташ" обыграл "Сарсборг" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы - 3:2. Норвежский клуб открыл счет уже на первой минуте, а к шестой повел 2:0. Тем не менее, стамбульцы во втором тайме забили три мяча, причем победный - на 90-й минуте. На 66-й минуте счет сравнял бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав. На поле в составе команды появился еще один бывший игрок армейцев Джанер Эркин.

Ворота "Сарспборга" защищал российский голкипер Александр Васютин.

В другой игре группы I "Генк" также упустил победу над "Мальме", ведя 2:0. На данный момент ни одна из четырех команд не обеспечила себе выход и не лишилась шансов на плей-офф.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа I

"Мальме" (Швеция) - "Генк" (Бельгия) - 2:2 (0:1)

Голы: Посуэло, 42 (0:1). Пэйнтсил, 53 (0:2). Левицки, 65 (1:2). Антонссон, 67 (2:2).

"Мальме": Далин, Сафари (Брорссон, 81), Бенгтссон, Нильсен, Виндхейм, Рикс, Кристиансен (Галл, 82), Левицки, Траустасон (Антонссон, 54), Баширу, Розенберг.

"Генк": Вукович, Уронен, Девас, Мехле, Айду, Посуэло (Хейнен, 86), Малиновский, Берге, Саматта (Гано, 73), Троссар, Пэйнтсил (Ндонгала, 54).

Предупреждения: Виндхейм, 51. Уронен, 54. Рикс, 60. Ндонгала, 70. Баширу, 90.

Судья: Йованович (Сербия).

29 ноября. Мальме. Стадион "Swedbank Stadium (Malmo New Stadium)".

"Сарпсборг" (Норвегия) - "Бешикташ" (Турция) - 2:3 (2:0)

Голы: Мухаммед, 1 (1:0). Хайнц, 6 (2:0). Ленс, 62 (2:1). Вагнер Лав, 66 (2:2). Ленс, 90 (2:3).

"Сарпсборг": Васютин, Хорн, Тамм (Йергенсен, 50), Томассен, Лунд Нильсен, Халворсен, Хайнц (Аскар, 68), Твейта, Закариассен, Мухаммед (Й.Ларсен, 86), Мортенсен.

"Бешикташ": Кариус, Адриану (Аксой, 78), Джанер Эркин, Вида, Ленс (Эрдем Сечгин, 90+2), Ляич, Неджип Уйсал, Огузхан Езякуп, Дукурхан Токез, Мустафа Пектемек, Ларин (Вагнер Лав, 59).

Предупреждения: Ляич, 55. Аксой, 79. Огузхан Езякуп, 80.

Судья: Лехнер (Австрия).

29 ноября. Сарпсборг. Стадион "Sarpsborg".