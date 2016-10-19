Самолет с игроками "Фенербахче" совершил вынужденную посадку из-за столкновения с птицей

На пути в Манчестер самолет с футболистами "Фенербахче" вынужден был совершить посадку в Будапеште. Как сообщает официальный твиттер турецкого клуба, в стекло самолета врезалась птица, из-за чего возникла трещина. В результате инцидента никто не пострадал, аварийная посадка прошла успешно.

Вскоре "Фенербахче" продолжит путь в Англию, где в четверг сыграет с "Манчестер Юнайтед" в рамках 3-го тура группового турнира Лиги Европы.