Сальваторе Боккетти: "Все будет хорошо, если мы продолжим играть с такой же самоотдачей"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после ничьей в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3) отметил, что если красно-белые продолжат играть с такой же самоотдачей, то игра команды наладится.

– Получить пенальти на 95-й минуте тяжело. Мы старались, играли. Конечно, все расстроены. Но я рад, что мы вернулись к игре. У нас было много моментов. Но если и дальше будет такая же самоотдача – все будет хорошо.

– Федун сказал, что этот матч ему понравился больше, чем все остальные в сезоне. А вам?

– Мне тоже. Было много моментов. Даже при счете 2:1 мы пытались играть с самоотдачей. Я рад, что мы вернулись. Рад, что "Спартак" показал хороший футбол.

– За счет чего получилось показать хороший футбол?

– Раньше мы были, возможно, были расстроены после двух поражений. Было тяжело. Это непросто психологически.

– Вы говорили об этом, было какое-то собрание?

– Конечно. Между нами были разговоры на тему того, что с нами, как выйти из этого положения. Хорошо, что мы сегодня играли так. Если продолжим играть с такой же самоотдачей, все будет хорошо. (Анастасия Рацкевич, Ярослав Сусов)