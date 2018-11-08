Сальваторе Боккетти: "Спартак" победил для болельщиков"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после победы над "Рейнджерс" (4:3) в матче 4-го тура Лиги Европы отметил, что команда могла сыграть в обороне лучше.

– После поражений мы, наконец-то выиграли. Мы сделали это для болельщиков, – сказал Боккетти.

– Сегодня было два автогола. Не многовато для одной игры?

– Это неудачные моменты, но такое бывает. Это футбол.

– Как игрок оборонительного плана, как вы расцениваете такой результат?

– Мне не очень нравится такой счет. Лучше бы мы выиграли 1:0.

– Такой счет, по сути, означает, что обе команды плохо играли в обороне. Согласны?

– Нет, я бы так не сказал. Просто были неудачные моменты. Хорошо, что мы выиграли, а с тренером мы еще разберем отдельные моменты. Конечно, могли сыграть в обороне получше.

– Помните, когда последний раз команда проводила такой безумный матч?

– Не помню. Это был один из самых красивых матчей, потому что мы выиграли.

– Это был пятый матч Рианчо у руля "Спартака". Насколько изменился футбол команды за это время?

– Мы пытаемся играть в открытый футбол. Не знаю, какая разница, но сегодня мы играли хорошо, создали много моментов.

– В самом начале матча болельщики запустили на поле три ракетницы. Как оцениваете это?

– Честно говоря, я этого даже не видел, поэтому не могу сказать.

– Что можете сказать тем людям, приходят на трибуны поддержать команду, и при этом запускают ракетницы?

– Могу только сказать, что я чувствую, что они всегда нас поддерживают. Думаю, что они – самые лучшие болельщики в мире, потому что после четырех поражений они так здорово нас сегодня поддерживали. Поэтому наша победа для них. (Елена Григорьевская)