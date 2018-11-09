Сальваторе Боккетти: "Сколько эмоций было сегодня! Наконец-то победа!"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти поделился эмоциями после победы над "Рейнджерс"(4:3) в матче 4-го тура Лиги Европы. Красно-белые трижды уступали в счете.

- Сколько эмоций было сегодня! Наконец-то победа! Спасибо за вашу поддержку! Всех с победой! Hurrrrraaaa!, - написал Боккетти в своем Инстаграме.

"Спартак" набрал 5 очков в 4-х матчах и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы G. Возглавляет группу "Вильярреал" - 6 очков.

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