00:17 | Футбол — Лига Европы

Сальваторе Боккетти: "Сколько эмоций было сегодня! Наконец-то победа!"

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Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти поделился эмоциями после победы над "Рейнджерс"(4:3) в матче 4-го тура Лиги Европы. Красно-белые трижды уступали в счете.

- Сколько эмоций было сегодня! Наконец-то победа! Спасибо за вашу поддержку! Всех с победой! Hurrrrraaaa!, - написал Боккетти в своем Инстаграме.

"Спартак" набрал 5 очков в 4-х матчах и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы G. Возглавляет группу "Вильярреал" - 6 очков.

Рейнджерс – Спартак

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http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/groups/​

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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