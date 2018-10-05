Сальваторе Боккетти: "Как можно давать такой пенальти?"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после ничьей с "Вильярреалом" (2:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что его команде не повезло.

– Нам было тяжело, потому что мы играли девяносто пять минут. Моменты у нас были, мы старались, бились, боролись, но не повезло.

– Расстроены?

– Конечно. Потому что играл девяносто пять минут, а не девяносто четыре.

– Пенальти был в конце матча?

– Не видел, но как можно давать такой пенальти?

– Леонид Федун сказал, что это была лучшая игра "Спартака" по качеству?

– Конечно. Были моменты, и все играли хорошо. Отдали силы. Когда есть такая самоотдача и мы продолжим ее демонстрировать, то все будет хорошо. (Елена Григорьевская)