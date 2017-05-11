Рыбус - в запасе "Лиона" на матч с "Аяксом", Вальбуэна сыграет с первых минут

Стали известны составы "Лиона" и "Аякса" на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы. Экс-хавбек "Терека" Мачей Рыбус остался в запасе хозяев, а бывший полузащитник "Динамо" Матье Вальбуэна выйдет на поле с первых минут. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Лион": Антони Лопес - Рафаэл, Нкулу, Диакаби, Морель - Толиссо, Гоналон - Корне, Фекир, Вальбуэна - Ляказетт.

Запасные - Горжелен, Геззаль, Ферри, Жалле, Дардер, Тузар, Рыбус.

"Аякс": Онана - Фелтман, Санчес, де Лигт, Фиргефер - Зиеш, Шене, Классен - Траоре, Дольберг, Юнес.

Запасные - Бур, Тете, Ридевалд, Вестерманн, ван де Бек, Клюйверт, Нерес.

Матч начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.