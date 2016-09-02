Рязанцев, Могилевец, Йованович - в основной заявке "Зенита" на Лигу Европы

"Зенит" на своем официальном сайте опубликовал основную заявку на групповой этап Лиги Европы. В список "А" попали 25 футболистов: голкиперы – Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин; защитники – Александр Анюков, Доменико Кришито, Вукашин Йованович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников; полузащитники – Данни, Маурисиу, Жулиану, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Олег Шатов, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Юрий Жирков; нападающие – Артем Дзюба, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.

Первый матч в Лиге Европы "Зенит" проведет 15 сентября на выезде против "Маккаби".