Рязанцев, Могилевец, Йованович - в основной заявке "Зенита" на Лигу Европы

"Зенит" на своем официальном сайте опубликовал основную заявку на групповой этап Лиги Европы. В список "А" попали 25 футболистов: голкиперы – Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин; защитники – Александр Анюков, Доменико Кришито, Вукашин Йованович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников; полузащитники – Данни, Маурисиу, Жулиану, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Олег Шатов, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Юрий Жирков; нападающие – Артем Дзюба, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.
Первый матч в Лиге Европы "Зенит" проведет 15 сентября на выезде против "Маккаби".
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/09/02/zenit-sformiroval-zayavku-dlya-uchastiya-v-lige-evropy-uefa/
- Маккаби Тель-Авив (Футбол)
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Лука Джорджевич
- Александр Кержаков
- Игорь Смольников
- Маурисиу Жозе да Силвейра
- Зенит СПб
- Данни
- Николас Ломбертс
- Александр Анюков
- Михаил Кержаков
- Александр Рязанцев (футбол)
- Юрий Жирков
- Доменико Кришито
- Артур Юсупов (футбол)
- Олег Шатов
- Хави Гарсия
- Павел Могилевец
- Аксель Витсель
- Луиш Нету
- Егор Бабурин
- Юрий Лодыгин
- Иван Новосельцев
- Вукашин Йованович
- Роберт Мак
- Жулиану Виктор де Паула
Гаттузо зол!
shpasic ////Была только капустка! Но ее разобрали.
13:38
shpasic
эх, жаль с Маком не купили Булку.
12:19