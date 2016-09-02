12:02 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Рязанцев, Могилевец, Йованович - в основной заявке "Зенита" на Лигу Европы

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"Зенит" на своем официальном сайте опубликовал основную заявку на групповой этап Лиги Европы. В список "А" попали 25 футболистов: голкиперыЮрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин; защитникиАлександр Анюков, Доменико Кришито, Вукашин Йованович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников; полузащитникиДанни, Маурисиу, Жулиану, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Олег Шатов, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Юрий Жирков; нападающиеАртем Дзюба, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.

Первый матч в Лиге Европы "Зенит" проведет 15 сентября на выезде против "Маккаби".

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/09/02/zenit-sformiroval-zayavku-dlya-uchastiya-v-lige-evropy-uefa/

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Материалы сюжета: Жеребьевка Лиги Европы для "Зенита" и "Краснодара"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Гаттузо зол!

shpasic ////Была только капустка! Но ее разобрали.

13:38

shpasic

эх, жаль с Маком не купили Булку.

12:19

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