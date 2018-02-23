Руслан Нигматуллин: "Шансы "Атлетико" на победу над "Локомотивом" - 55 процентов"

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в которой команда Юрия Семина сыграет с испанским "Атлетико". По мнению Нигматуллина, исранский клуб является небольшим фаворитом.

– Интересный попался соперник "Локомотиву", именно подстать нынешним задачам клуба, - заявил Нигматуллин. - Юрий Павлович уже имеет опыт успешных выступлений с испанскими командами. И с "Реалом" хорошо сыграли в Мадриде в свое время в Лиге чемпионов… Я бы не стал сильно расстраиваться. Семин со своими подопечными любит серьезных соперников, вот здесь будет по-настоящему серьезная проверка для "Локомотива", будет ясно, насколько они будут готовы конкурировать со второй-третьей по нынешним меркам командой Испании.

- И все-таки "Атлетико" - фаворит в этой паре?

- 55 против 45 в пользу "Атлетико". Но в остальном будем болеть за "Локомотив". Против него будет играть один из лучших вратарей мира Ян Облак, лидер по количеству сухих матчей в европейских чемпионатах. То же будет интересное противостояние - Гильерме против Облака, будет интересно узнать, насколько Гильерме соответствует топ-вратарям Европы. В целом, воспринял этот жребий для "Локо", как что-то очень интересное! (Игорь НОВИКОВ)

Встречи пройдут 8 и 15 марта.

Все пары 1/8 финала Лиги Европы