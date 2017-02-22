Руслан Нигматуллин: "Фенербахче" и "Краснодар" сыграют вничью"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение, что "Краснодару" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" будет тяжело. В первом матче россияне одержали победу со счетом 1:0. Ответная встреча состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Несмотря на победу россиян в первом матче, шансы пятьдесят на пятьдесят, – сказал Нигматуллин. – Против турецкой команды тяжело придется. Атакующая игра "Фенербахче" создаст трудности. Силы команд примерно равны. Думаю, что будет ничья. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Фенербахче" - "Краснодар"