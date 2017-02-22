16:40 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Руслан Аджинджал: "Все понимают, как будут принимать "Краснодар" в Турции"

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Тренер "Краснодара" Руслан Аджинджал подчеркнул, что команде важно справиться с собственными эмоциями и давлением трибун в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Специалист надеется, что "быки" смогут выйти в следующий раунд турнира.

- Немножко тревожно перед второй игрой. "Краснодар" играет в Турции, соперник серьезный, - приводит "Р-Спорт" слова Аджинджала. - Все прекрасно понимают, какой прием ждет команду в Турции, как болельщики будут яростно поддерживать "Фенербахче".

"Краснодар" ждет непростой матч, но надеюсь, что все сложится хорошо и наша команда пройдет дальше. Самое главное, на мой взгляд, - психологический момент. "Краснодару" важно справиться с эмоциями и давлением трибун на протяжении всего матча.

В первом матче "Фенербахче" выглядел целостно хорошо, хоть и не создал ни одного момента. "Краснодар" выглядел очень прилично. У команды было несколько моментов, надо было забить еще парочку мячей, и было бы поспокойнее перед сегодняшней игрой.

Трансляция матча "Фенербахче" - "Краснодар"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170222/1116714881.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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